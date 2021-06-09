

Гамкрелидзе: Для более крепкого иммунитета понадобится третья доза ковид-вакцины

09.06.2021 16:39





Вакцинированным от ковида гражданам понадобится третья, т.н «бустер» доза, считает глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, введение третьей инъекции скорее всего потребуется через 6-8 месяцев после прививки второй дозой:



«Идет много исследований. С большой долей вероятности, третья «бустер» доза будет нужна. Вам известно, что бытует мнение о возможности перехода коронавирусной инфекции в сезонное заболевание, для которой будет нужно проведение ежегодной инъекции, как и в случае вируса гриппа. Идет наблюдение за полностью вакцинированными людьми, насколько долго у них сохранится иммунитет.



Большинство все же думает, что для многих вакцин нужна будет третья доза. Мое личное мнение заключается в том, что она понадобится для создания более крепкого искусственного иммунитета. Еще не установлено, когда нужна будет третья инъекция. Скорее всего через 6-8 месяцев», — сказал он на онлайн-встрече с журналистами.



По его словам, в Грузии не будет проблем с запасами вакцины:



«Нужно создать соответствующие запасы, но есть время. По нашим сегодняшним подсчетам Грузия должна получить 3,6 млн. доз в июле-августе-сентябре-октябре и потом поставки должны продолжится. На это указывают планы международных производителей.



Как вам известно, спроса такого масштаба на вакцины не было. Скорее всего ковид-вакцины нужны будут ежегодно, пока вирулентность вируса не сократится до уровня, не представляющего опасность для общественного здравоохранения», — сказал он.



Он отметил, что третья доза вакцины, возможно будет произведена другой компанией, т.е. это может быть не та вакцина, которая вводилась в первые два раза:



«После прививки двумя дозами, когда понадобится третья, можно привиться другой вакциной. Как с гриппом. Например, кто дважды привился вакциной AstraZeneca может сделать третью вакциной Pfizer, SinoPharm и так далее. Это конечно будет допущено», — заключил он.



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