

Омбудсмен заявила о давлении на воспитанников пансиона в Ниноцминда

09.06.2021 16:41





Народный защитник Нино Ломджария заявила о давлении на бывшего воспитанника детского пансиона Ниноцминда. По ее словам, с ее офисом связался воспитанник, сообщивший о фактах насилиях в полицию. Университет, в котором он учится, как и пансионат находится под контролем Грузинской православной церкви (ГПЦ) и представители ВУЗа оставили его без жилья.



«С нами связался бывший воспитанник пансионата Ниноцминда, который на данный момент числится студентом Университета Хичаури, находящегося под контролем ГПЦ. Там в основном учатся бывшие бенефициары пансионата. На сегодняшний день университетское общежитие является его единственным домом.



Этот человек, совершеннолетний, он сказал нам, что несмотря на большое давление решил дать показания полиции по факту насилия, но после возвращения в университет представители ВУЗа попросили его покинуть территорию по причине дачи показаний. Одну ночь он провел у местных, теперь он ночует под открытым небом. Аппарат Народного защитника работает с государственными ведомствами, чтобы найти для него жилье, поскольку ему негде жить», — говорит Ломджария.



По словам омбудсмена, данные действия содержат признаки преступления — в частности принуждение. Она призывает следственные ведомства заинтересоваться этим делом. По словам Ломджария, помимо этого человека, есть и другие воспитанники, на которых оказывается давление.



«Хочу донести информацию до государственных институтов о серьезном давлении. Воспитанники, нынешние и бывшие часто говорят с правоохранительными органами под страхом потери единственного места, где они могут жить. Что касается этого конкретного случая, по заявлению этого человека, есть и другие совершеннолетние, которые могут предоставить следствию аналогичную информацию, но пока они наблюдают, как будут разворачиваться события. Поэтому, этот случай будет показательным и для других. Если человек был наказан за разговор со следователем, безусловно, другие воздержатся от этого», — заявила она.



Что происходит в пансионате Ниноцминда



7 мая Комитет ООН по правам ребенка поручил властям Грузии провести мониторинг детского пансиона в Ниноцминда, который находится под управлением Грузинской православной церкви.



ГПЦ не допускает омбудсмена и его представителей в пансионат. Кроме того, 2 июня Народный защитник на основании запрошенной информации заявила, что в 2016-2021 годах были начаты четыре расследования, связанные с пансионом в Ниноцминда.



Одно из них, связано с возможным изнасилованием, а остальные три – с возможными случаями насилия в отношении детей.



По имеющейся информации, в пансионате проживает около 150 детей. В отчете Народного защитника за 2015 и 2018 годы говорится, что среди других проблем в пансионе были выявлены «строгий стиль воспитания и отсутствие социализации». Один из диаконов также подтверждает факты проявления строгости в отношении детей.



После сообщений в СМИ о пансионе в Ниноцминда Государственное агентство по опеке сообщило, что социальные работники будут допущены в учреждение. 6 июня органы опеки приступили к исполнению судебного решения о переводе воспитанников детского пансиона в Ниноцмина, социальные работники забрали из учреждения часть несовершеннолетних.



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