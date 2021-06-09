

Гамкрелидзе: Наверное, нам понадобится третья доза вакцин

09.06.2021 17:48





Наверное, нам понадобится третья доза, чтобы среди населения создался более крепкий искусственный иммунитет - международная и мировая наука считает, что ковид так просто не закончится и нам, с большой вероятностью, вакцины против ковида потребуются каждый год, пока вирулентность вируса не снизится естественным образом, - об этом на вебинаре заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, в истории не было случая, чтобы был спрос на такое количество вакцин.



«В мире ведется много международных научных исследований в отношении бустер-доз, и, с большой вероятностью, наверное, будет нужна третья бустер доза. По одной из точек зрения, коронавирусная инфекция может стать сезонной инфекцией, которая потребует одной инъекции ежегодно, также, как и во время гриппа. На этом этапе за людьми, которые были вакцинированы дважды, ведется наблюдение, как долго сохраняется у них иммунитет. Большинство думает, что третья, та же бустер доза потребуется для многих вакцин и большинства вакцин. Мое личное мнение таково, что, наверное, нам понадобится третья доза, чтобы среди населения создался более крепкий искусственный иммунитет. Не установлено, в какой период должна быть сделана третья бустер доза - возможность использования бустера должна быть выше, чем от 6 до 8 месяцев. Должны быть созданы соответствующие запасы, но до этого у страны есть время. По текущим подсчетам, страна должна получить где-то до 3 600 000 доз, и затем эти поставки должны продолжиться. На то, что так может произойти, указывают планы международных производителей вакцин - в истории не бывало спроса на такое количество вакцин», - сказал Гамкрелидзе.









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