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Гамкрелидзе: Официально в стране инфицировано 350 тысяч человек
09.06.2021 18:00
Когда может начаться четвертая волна - пояснения Амирана Гамкрелидзе
9 Июня, 2021 17:52
Когда может начаться четвертая волна - пояснения Амирана
Если в Грузии ежемесячно будут вакцинироваться до 700 000 человек, опасности масштабной четвертой волны не будет, считает директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Он отметил, что с конца августа в Европе ожидается четвертая волна коронавируса.
«Летом одним из решающих факторов станет вопрос о том, сколько людей будет вакцинировано. К четвертой волне вероятность обострения эпидемии в целом будет намного ниже, поскольку будет вакцинировано большое количество людей.
Официально в стране инфицировано 350 тысяч человек, по разным оценкам, в Европе – это 38% населения, а у нас получается, что всего 33%. Приблизительно один миллион человек в стране перенесли инфекцию бессимптомно. Следовательно, у них выработался естественный иммунитет. Так что третья волна не была такой разрушительной. Теперь мы должны повысить иммунитет с помощью вакцины», - сказал Гамкрелидзе.
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