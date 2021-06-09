

Дневной показатель положительности выявления коронавируса - 2.13%

09.06.2021 19:36





"Дневной показатель положительности выявления коронавируса - 2.13%", - об этом говорится на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge.



"По состоянию на 8 июня, показатель положительности выявления коронавируса - 2.13%, за последние 14 дней - 2.77%, в течение недели - 2.73%", - отмечается в информации.



Напомним, что за последние сутки в Грузии подтвержден 821 новый случай коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 351 249 случаев инфицирования.



От осложнений, вызванных вирусом, за последние 24 часа умер 31 пациент. Всего в Грузии от COVID-19 скончались 4 982 человека.



За сутки выздоровели 866 инфицированных, за все время излечились 335 895 пациентов.



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