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Дневной показатель положительности выявления коронавируса - 2.13%
09.06.2021 19:36
"Дневной показатель положительности выявления коронавируса - 2.13%", - об этом говорится на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge.
"По состоянию на 8 июня, показатель положительности выявления коронавируса - 2.13%, за последние 14 дней - 2.77%, в течение недели - 2.73%", - отмечается в информации.
Напомним, что за последние сутки в Грузии подтвержден 821 новый случай коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 351 249 случаев инфицирования.
От осложнений, вызванных вирусом, за последние 24 часа умер 31 пациент. Всего в Грузии от COVID-19 скончались 4 982 человека.
За сутки выздоровели 866 инфицированных, за все время излечились 335 895 пациентов.
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