

Грузия может начать прививать от коронавируса иностранцев

09.06.2021 19:44





В Грузии обсуждают возможность вакцинирования иностранцев, которые в течение определенного времени находятся в Грузии и хотят сделать прививку против коронавируса. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Он подтвердил, что вопрос вакцинации иностранцев в Грузии «рассматривается и «будет представлен межведомственному координационному совету».



«Сейчас мы вакцинируем иностранцев с видом на жительство и дипломатов. Но думаем, что в целом будет возможность сделать прививку у граждан других стран, которые в Грузии находятся в течение определенного периода и хотят вакцинироваться», — заявил Гамкрелидзе.



Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Граждан Грузии прививают препаратами, получившими одобрение Всемирной организации здравоохранения: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.



Летом Грузия ожидает первые партии американских вакцин Jonson&Jonson и Novovax.



По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 184 718 человек, из них две полные дозы сделали 54 474 граждан.







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