

ЮНИСЕФ проведет мониторинг ситуации в пансионе Ниноцминда

09.06.2021 20:33

Новости-Грузия



Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) будет проводить мониторинг ситуации в пансионе для детей в Ниноцминда, сообщил представитель ЮНИСЕФ в Грузии Гасан Халил.



В пансионе, который в последнее время оказался в центре внимания общественности, проходит встреча с участием представителей ЮНИСЕФ, Минздрава Грузии, патриархи и благотворительной организации World Vision.



Стороны рассматривают вопрос изменения формы опеки детей, а также допуск представителей СМИ и Народного защитника в учреждении.



«Мониторинг должен проводится со стороны соответствующих ведомств страны, чтобы права были полностью защищены. Все страны-участницы Конвенции прав ребенка должны обеспечить воспитание детей в семейной среде. Именно поэтому я нахожусь в Ниноцминда, чтобы в формате встречи рассмотреть все проблемы и дать им правильную оценку», — заявил Халил.



Представитель ЮНИСЕФ призвал все соответствующие ведомства своевременно расследовать каждый случай, где речь идет о возможных фактах физического насилия и психологического давления.



«Все виновные, которые участвовали в этом процессе, должны быть установлены. Ниноцминда – место где мы находимся, может стать прецедентом того, как дети могут вернутся в собственные семьи», — отметил Халил.



Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда (регион Самцхе — Джавахети), находящегося под патронажем патриархии, начался две недели назад, после заявления аппарата Народного защитника. Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений о том, что в отношении воспитанников были случаи проявления насилия.



На этой неделе МВД Грузии начало расследование сообщений о случаях жестокого обращения с детьми.



Тбилисский городской суд в субботу удовлетворил исковые требования неправительственной организации «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.



По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждение к этому времени остается около 30 детей. В свою очередь, патриархия Грузии уже обжаловала решение суда.



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