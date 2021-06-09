

Центр по контролю заболеваний распространил заявление

09.06.2021 22:34





Национальный центр по контролю заболеваний распространил в соцсети информацию о вакцине против коронавируса китайского производства Sinovak.



«9 июня 2021 года начинается регистрация на вторую дозу вакцины "Синовак" (CoronaVac - Vero Cell, Inactivated), а с 14 июня вновь возобновится регистрация как на первую, так и на вторую дозу "Синовак".



Вторая доза "Синовак" вводится через 14-28 дней после первой прививки.



Вакцина "Синовак" - это инактивированная вакцина, изготовленная традиционным способом.



1 июня Всемирная организация здравоохранения присвоила авторизацию вакцине "Синовак" для экстренного применения среди людей старше 18 лет.



29 апреля в Грузию было доставлено 100 000 доз вакцины "Синовак", а на сегодняшний день первой дозой вакцины привились 17 199 граждан.



Чтобы забронировать вакцину, посетите сайт booking.moh.gov.ge или позвоните по телефону 1522», - говорится в заявлении NCDC.



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