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Центр по контролю заболеваний распространил заявление
09.06.2021 22:34
Национальный центр по контролю заболеваний распространил в соцсети информацию о вакцине против коронавируса китайского производства Sinovak.
«9 июня 2021 года начинается регистрация на вторую дозу вакцины "Синовак" (CoronaVac - Vero Cell, Inactivated), а с 14 июня вновь возобновится регистрация как на первую, так и на вторую дозу "Синовак".
Вторая доза "Синовак" вводится через 14-28 дней после первой прививки.
Вакцина "Синовак" - это инактивированная вакцина, изготовленная традиционным способом.
1 июня Всемирная организация здравоохранения присвоила авторизацию вакцине "Синовак" для экстренного применения среди людей старше 18 лет.
29 апреля в Грузию было доставлено 100 000 доз вакцины "Синовак", а на сегодняшний день первой дозой вакцины привились 17 199 граждан.
Чтобы забронировать вакцину, посетите сайт booking.moh.gov.ge или позвоните по телефону 1522», - говорится в заявлении NCDC.
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