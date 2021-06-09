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Церцвадзе: 23% жителей Тбилиси перенесли ковид бессимптомно
09.06.2021 23:56
По информации генерального директора инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, в Тбилиси ковид-инфекцию перенесли 33% населения, то есть, 350 000 человек.
Он также рассказал о поступлении вакцин в страну с июля. Как отметил Церцвадзе в беседе с журналистами, наряду с другими вакцинами в Грузию поступит вакцина Нововакс, которая, по его мнению, будет лучшей вакциной.
«По официальным данным, 11% жителей Тбилиси, 110 000 человек перенесли лабораторно подтвержденный ковид. А 220 000 человек, то есть, 23%, не знали, что у них был ковид, но у них обнаружили в крови антитела. Всего в Тбилиси ковид перенесли 33% жителей, это около 350 000 человек. Такие же пропорции будут в масштабе страны, поэтому мы говорим, что когда мы достигнем 65%-й вакцинации, к привитым добавятся эти 350 000 человек, потому что у них есть иммунитет, и мы положим конец пандемии», - сообщил Церцвадзе.
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