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Тато Григалашвили стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо
09.06.2021 23:57
Тато Григалашвили (81 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште в четвертый день соревнований.
В финале грузин уступил бельгийцу Матиасу Кассе в дополнительное время.
Напомним, вчера на чемпионате мира грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили (73 кг) завоевал золотую медаль. Он первый спортсмен в истории грузинского дзюдо, завоевавший золотые медали Олимпиады, чемпионатов мира и Европы.
На четвертый день чемпионата мира в Будапеште в грузинской копилке одна золотая и одна серебряная медали. Наша команда занимает первое место в мужском командном зачете.
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