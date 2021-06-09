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Тато Григалашвили стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо


09.06.2021   23:57


Тато Григалашвили (81 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште в четвертый день соревнований.

В финале грузин уступил бельгийцу Матиасу Кассе в дополнительное время.

Напомним, вчера на чемпионате мира грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили (73 кг) завоевал золотую медаль. Он первый спортсмен в истории грузинского дзюдо, завоевавший золотые медали Олимпиады, чемпионатов мира и Европы.

На четвертый день чемпионата мира в Будапеште в грузинской копилке одна золотая и одна серебряная медали. Наша команда занимает первое место в мужском командном зачете.

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