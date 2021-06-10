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Резо Габриадзе похоронят сегодня в Мтацминдском пантеоне
10.06.2021 10:31
Грузинского художника, режиссера театра и кино, писателя Резо Габриадзе похоронят 10 июня в Мтацминдском пантеоне в Тбилиси.
Вынос тела состоится из храма Анчисхати в 15:00.
Для справки, Резо Габриадзе скончался 6 июня. Художник, режиссер театра и кино, писатель и скульптор Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он является автором более 35 фильмов, среди которых «Мимино», «Чудаки», «Необыкновенная выставка» «Трое на дороге» и др.
В 1981 году Резо Габриадзе основал известный театр марионеток в Тбилиси, который с первого же спектакля покорил сердца зрителей, и сегодня театр гастролирует по всему миру.
Резо Габриадзе – обладатель многих международных наград, в том числе он удостоен звания кавалера ордена Искусств и Литературы Французской Республики, Государственной премии СССР, Государственной премии Ш. Руставели, премий – «Ника», «Триумф», «Золотая маска», «Золотой софит», «Царскосельская премия» и т.д.
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