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Жители Шукрути прекратили голодовку


10.06.2021   10:38


Жители села Шукрути прекратили протест и голодовку. Как сообщил один из участников протеста Георгий Непаридзе, между населением и компанией «Джорджиан манганези» достигнуто соглашение.

«Мы договорились, между нами и компанией достигнуто соглашение. Официально была оформлена документация с подписанием, и после этого протест прекратился. Наши требования удовлетворены», - заявил Непаридзе.

Для справки, часть населения села Шукрути прибегла к крайней форме протеста. Некоторые их них в знак протеста зашили себе рот. Как они заявляли, из-за деятельности компании у них рушатся дома.

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