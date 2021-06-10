

Жители Шукрути прекратили голодовку

10.06.2021 10:38





Жители села Шукрути прекратили протест и голодовку. Как сообщил один из участников протеста Георгий Непаридзе, между населением и компанией «Джорджиан манганези» достигнуто соглашение.



«Мы договорились, между нами и компанией достигнуто соглашение. Официально была оформлена документация с подписанием, и после этого протест прекратился. Наши требования удовлетворены», - заявил Непаридзе.



Для справки, часть населения села Шукрути прибегла к крайней форме протеста. Некоторые их них в знак протеста зашили себе рот. Как они заявляли, из-за деятельности компании у них рушатся дома.



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