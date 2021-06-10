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Началась регистрация граждан на вторую дозу вакцины «Синовак»
10.06.2021 10:49
Началась регистрация граждан на вторую дозу вакцины «Синовак».
По данным министерства здравоохранения, две дозы, необходимые для вакцинации, вводятся с интервалом 14-28 дней.
По данным ведомства, вакцина «Синовак» китайского производства, как и «Синофарм», представляет собой вакцину, основанную на традиционном методе, то есть на методе инактивированного вируса, который применяется для людей старше 18 лет.
Вакцина «Синовак» была одобрена Всемирной организацией здравоохранения 1 июня.
По данным Национального центра по контролю заболеваний, 29 апреля в Грузии было введено 100 000 доз вакцины «Синовак», вакцинация первой дозой началась 24 мая, и вакцинацию уже прошло 17 199 человек.
Визит для вакцинации можно забронировать на специальном портале или по номеру — 1522.
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