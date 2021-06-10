

В Грузии выявлено 705 новых случаев коронавируса

10.06.2021 11:14





В Грузии выявлено 705 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 1128 человек. 14 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 33 253 теста, в том числе 19 138 — с экспресс-тестом на антигены и 14 115 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,12 процента, за последние 14 дней — 2,75, за последние семь дней — 2,59 процента.



Всего в Грузии выявлено 351 954 случая заражения коронавирусом, из которых 337 023 человек выздоровели и 4996 умерли.



Всего вакцинирован 191 001 человек, ежедневно вакцинируется 6 184.



38 человек находятся в режиме карантина, 3230 человек — под наблюдением в больнице, 594 человека — в ковид-гостинице.



Вчера, 9 июня, в Грузии был выявлен 821 новый случай коронавируса, 866 пациентов выздоровели.





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