

Протестующие против строительства Намахвани ГЭС недовольны позицией правительства

10.06.2021 12:44





Лидер движения «Защитники ущелья Риони», выступающего против строительства Намахвани ГЭС Варлам Голетиани считает, что правительство продолжает делать противоречивые заявления по этому вопросу.



Так Голетиани расценил заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который накануне заявил о том, что ГЭС не будет построена на нынешних условиях. По его словам, с инвестором ведутся переговоры о более выгодных условиях.





«Если кто-то думает, что изменит срок передачи земли в аренду со 100 на 49 лет, и таким образом исправит ситуацию, то я могу заранее сказать, что это не будет решением проблемы. Это вообще ничего не меняет. В ущелье произойдет то же самое, что и без этого изменения. Я уверен, что речь идет о такого рода изменении», — сказал Голетиани.



«Из этого небольшого выступления премьер-министра также следует, что у команды нет единой позиции по этому вопросу. Если условия, на которых было подписано соглашение, критически не приемлемы для премьер-министра, и он не намерен продолжать его на этих условиях, то факт, что министр экономики, или другой представитель правительственных кругов, так не считают», — сказал Голетиани.



Лидер движения подтвердил, что от субботних переговоров с правительством будет зависеть, состоится ли следующая масштабная акция протеста. К процессу переговоров подключатся представители Центра разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества ЕС.





Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более семи месяцев. После ряда масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая собрались в Тбилиси. Они поставили правительству ультиматум, потребовав отставки министра экономики и немедленного разрыва контракта с турецкой компанией ENKA, строящей ГЭС, пригрозив «парализовать столицу». После того, как требования выполнены не были, активисты вернулись в ущелье Риони, где пытаются помешать строительству на месте.



Тем не менее правительство Грузии все же приняло решение объявить мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев.



Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.



Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой другой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.



При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.



После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.



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