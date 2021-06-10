

Илия II: Мы должны быть готовы к встрече с Господом

10.06.2021 14:35





«Мы должны быть готовы к встрече с Господом, дай вам Господь благодать, где благодать, там радость и любовь», — сказал во время проповеди Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.



Патриарх поздравил прихожан с праздником Вознесения Господня.



«С нами Бог, поздравляю с этим славным праздником — Вознесением Господня — нашего Иисуса Христа. Нам уготован тот же путь, Бог милосерден. В Евангелии говорится, что апостолы вернулись после Вознесения «с великой радостью». Это означает, что мы должны пройти тот же путь. Это путь благодати Божьей. Благодать Господа нашего Иисуса Христа сегодня обильно изливается на людей.



Мы должны быть готовы к встрече с Господом, дай вам Господь благодать, где благодать, там радость и любовь. Да благословит вас Бог», — сказал Илия II.





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