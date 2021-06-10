

Иммунолог: Вакцинированные не умирают и не болеют тяжелой формой ковида

10.06.2021 22:07





Вакцинированный от ковида двумя дозами человек может заразиться, но риск передачи болезни другому минимален, заявил глава Департамента клинического развития Центра аллергии и иммунологии аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.



«Нет на земле вакцины со 100-процентной защитой, к этому близка лишь вакцина от кори.

После ковид-вакцины человек может заразиться, но самое главное в оценке вакцин это то, как они защищают от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.



Все авторизованные сегодня вакцины могут выполнить эту функцию по очень высокому стандарту», — заявил он.



По словам Кулумбегова, у вакцинированного человека может развиться инфекция в легкой форме:

«Легкая форма инфекции может развиться, но это единичные случаи. У меня конечно нет доступа к полной информации, но люди, которые все же заболели после двух доз прививки не заразили даже членов семьи.

У вакцинированного человека наличие вируса в слизистой оболочке столь невелико, что шанс передачи инфекции очень низок», — отметил Кулумбегов.



Он объяснил, что инфицирование после вакцинации не является минусом вакцин — «в том числе грузинская статистика инфицированных после вакцинации указывает, что они не умирают от ковида или не болеют в тяжелой форме».





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