

Николоз Шеразадишвили - чемпион мира по дзюдо

10.06.2021 22:09





Выступающий на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште под флагом Испании грузин Николоз Шеразадашвили завоевал золотую медаль. В финале он победил узбека Давлата Бобонова.



Николоз Шеразадашвили второй раз выиграл чемпионат мира.



Напомним, что 8 июня в Будапеште чемпионом мира стал 29-летний Лаша Шавдатуашвили.



После пяти с начала чемпионата мира на счету Грузии одна золотая и одна серебряная медали.



Накануне, 9 июня Тато Григалашвили завоевал серебряную медаль.









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