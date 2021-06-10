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Николоз Шеразадишвили - чемпион мира по дзюдо


10.06.2021   22:09


Выступающий на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште под флагом Испании грузин Николоз Шеразадашвили завоевал золотую медаль. В финале он победил узбека Давлата Бобонова.

Николоз Шеразадашвили второй раз выиграл чемпионат мира.

Напомним, что 8 июня в Будапеште чемпионом мира стал 29-летний Лаша Шавдатуашвили.

После пяти с начала чемпионата мира на счету Грузии одна золотая и одна серебряная медали.

Накануне, 9 июня Тато Григалашвили завоевал серебряную медаль.



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