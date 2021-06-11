

В Грузии выявлено 695 новых случаев коронавируса, 797 пациентов выздоровели

11.06.2021 12:00





В Грузии выявлено 695 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 797 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 16 пациентов.



За последние 24 часа в стране было проведено 37 842 теста, в том числе 2 3931 — с экспресс-тестом на антигены и 13 911 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,84 процента, за последние 14 дней — 2,67, за последние семь дней — 2,44 процента.



Всего в Грузии выявлено 352 649 случаев заражения коронавирусом, из которых 337 820 человек выздоровели и 5012 умерли.



Всего вакцинированы 197 114 человек, ежедневно вакцинируется 6083. В режиме карантина находятся 38 человек, 3175 — под наблюдением в стационаре, 595 — в ковид-гостинице.



Вчера, 10 июня, в Грузии было выявлено 705 новых случаев коронавируса, выздоровели 1128 пациентов.



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