

В Грузии от коронавируса умерли еще 16 человек

11.06.2021 12:03





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 16 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 012 человек.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа выявлено 695 новых случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 352 649.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





