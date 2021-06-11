

Продолжается регистрация на вакцинацию препаратом Sinovac

11.06.2021 16:42





Минздрав Грузии сообщает, что регистрация граждан на вакцинацию китайским препаратом Sinovacпродолжается.



По заявлению ведомства, записаться можно как на первую, так и на вторую дозу.



Две дозы, необходимые для вакцинации, делаются с интервалом 14-28 дней.



Вакцина Sinovac китайского производства, как и Sinopharm, представляет собой традиционно созданную вакцину, основанную на методе инактивированного вируса и используется для людей старше 18 лет.



Забронировать вакцину можно на портале booking.moh.gov.ge или по телефону 1522.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





