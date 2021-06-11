

Науседа: Грузия готова подать заявку на членство в ЕС в 2024 году

11.06.2021 16:43





Намерение Грузии внести заявление на членство в ЕС в 2024 году амбициозно, но реально, это демонстрация вашего мужества, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции после личной встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Гитанаса Науседы, эта цель может быть достигнута усилиями единого политического спектра.



«Единство и парламентский процесс - неотложные приоритеты. Это особенно важно для достижения амбициозных целей Грузии. Вы можете достичь этих целей не по отдельности, а усилиями единого политического спектра.Ваша цель подать заявку на членство в ЕС в 2024 году амбициозна, но реальна», - сказал Гитанас Науседа.



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