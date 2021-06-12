

В Грузии выявлено 794 новых случая коронавируса

12.06.2021 11:43





В Грузии за минувшие сутки выявлено 794 новых случая коронавируса, выздоровели 498 инфицированных, скончались 22 пациента. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За 24 часа в стране проведено 40 667 тестов на коронавирус, в том числе 24 242 с экспресс-теста на антигены и 16 425 ПЦР-теста.



Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 1,95 процента, за последние 14 дней — 2,64, за семь дней — 2,32 процента.



Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 353 443 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 338 318 и скончались 5 034 человека.



Всего вакцинировано 202 314 человек, за сутки — 5 283 человека. В карантине находятся 47 человек, в больницах — 3 147 и в клинических гостиницах 610 человек соответственно.



Вчера, 11 июня, в Грузии было выявлено 695 новых случаев коронавируса, 797 больных выздоровели.





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