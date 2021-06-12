

Иммунолог: Четвертая волна коронавируса не будет такой разрушительной

12.06.2021 14:23





Четвертая волна будет, но не такой разрушительной, — заявил Первому каналу Грузии аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.



По данным Американского института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME), число случаев коронавируса в Грузии начнет расти во второй половине августа.



«Четвертая волна увеличения случаев обязательно произойдет. Американский институт измерений в области здравоохранения заявляет, что число случаев заболевания в Грузии начнет расти во второй половине августа. Однако поскольку иммунный слой в Грузии уже имеется, многие перенесли эту инфекцию естественным путем, существует определенная культура ношения маски хотя бы в закрытых пространствах, также идет вакцинация, поэтому уверен, что это волна будет, но она не будет такой разрушительной», — сказал Кулумбегов.





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