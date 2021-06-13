

Прошло шесть лет со дня трагедии в Тбилиси

13.06.2021 11:38





Прошло шесть лет со дня трагедии 13 июня. В 12:00 премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложит цветы к мемориалу жертвам стихии 13 июня 2015 года.



Стихийное бедствие, произошедшее в ущелье реки Вере унесло жизни 22 человек, двое пропали без вести.



Стихийное бедствие началось поздно вечером 13 июня 2015 года - полностью затоплена была улица Сванидзе, полуразрушена эстакада, соединяющая районы Ваке-Сабуртало, вода покрыла Площадь героев и парк «Мзиури». В результате наводнения был почти полностью уничтожен Тбилисский зоопарк.



Десятки семей остались без крова.



Наводнение на реке Вере было вызвано мощным оползнем, произошедшем на дороге в Бетания.



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