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В Грузии выявлено 522 новых случая коронавируса
13.06.2021 12:09
В Грузии за сутки выявлено 522 новых случая коронавируса, выздоровели 1074 инфицированных, от коронавируса умерли 14 человек. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За 24 часа в стране проведено 21 922 теста на коронавирус.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 2,38 процента, за последние 14 дней — 2,61 процента, за семь дней — 2,29 процента.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 353 965 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 339 392 и умерли 5 048 инфицированных.
Всего вакцинировано 206 742 человека, за минувший день — 4 425 человек.
На карантине находятся 41 человек, в больницах — 3 155 человек и в клинических гостиницах 610 человек соответственно.
Вчера, 12 июня, в Грузии было выявлено 794 новых случая коронавируса, выздоровели 498 пациентов.
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