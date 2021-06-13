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В Грузии от коронавируса умерли еще 14 человек
13.06.2021 13:13
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 14 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 048 человек.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 21 922 теста, выявлено 522 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1 074 человека, дневной показатель положительности составляет 2.38 %.
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