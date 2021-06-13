

Прививку от коронавируса в Грузии на данный момент получили 206 742 человека

13.06.2021 15:48





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за последние 24 часа в Грузии от коронавируса были привиты 4425 человек.



Всего в стране на данный момент привиты 206 742 человека.



Напомним, что процесс иммунизации вакциной от коронавируса в Грузии начался с 15 марта. В теение этого периода граждане привились вакцинами: «Астразенека», «Пфайзер», «Синофарм» и «Синовак».



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