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Прививку от коронавируса в Грузии на данный момент получили 206 742 человека
13.06.2021 15:48
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за последние 24 часа в Грузии от коронавируса были привиты 4425 человек.
Всего в стране на данный момент привиты 206 742 человека.
Напомним, что процесс иммунизации вакциной от коронавируса в Грузии начался с 15 марта. В теение этого периода граждане привились вакцинами: «Астразенека», «Пфайзер», «Синофарм» и «Синовак».
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