

Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро

13.06.2021 16:02





Посетителям Lviv Fan Festival во Львове бесплатно наливали пиво за проигрыш российской сборной по футболу на Евро-2020.



На опубликованном в Сети ролике видно, как украинцы бурно празднуют победу бельгийцев. По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по сто бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды.



Сервис такси "Бонд", в свою очередь, обещал жителям Киева по 50 гривен на счет, если Россия проиграет Бельгии.



Матч состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Российские футболисты уступили соперникам со счетом 0:3. Ранее хозяева Евро никогда не проигрывали на этом турнире с разницей в три гола и больше.

После первого тура в группе В лидируют бельгийцы, второе место занимают финны: в активе обеих сборных по три очка. У команд России и Дании по ноль баллов. Следующий матч российские футболисты проведут против сборной Финляндии 16 июня.



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