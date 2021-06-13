

В Ниноцминдском пансионе остаются 23 ребенка

13.06.2021 18:47





По заявлению заместителя министра здравоохранения Тамар Баркалая, в настоящее время в детском пансионе в Ниноцминда остаются 23 ребенка, которые находятся под наблюдением соцработников. Об этом она сообщила журналистам после встречи в патриархии.



«На месте находятся социальные работники как гарант безопасности. Также мы работаем над поиском семей, укреплением семей, для того, чтобы в первую очередь, произошла интеграция в семьи, и этот процесс продолжается. На данном этапе в пансионе в Ниноцминда 23 ребенка. Большинство остальных переведены в семьи», - сказала Баркалая.



По ее словам, на сегодняшней встрече в патриархии речь шла о том, что интересы детей должны быть учтены.



При этом, по словам замминистра здравоохранения, с 1 апреля 2022 года вступает в силу закон, согласно которому детский пансионат в Ниноцминда может быть закрыт и заменен на небольшое учреждение семейного типа.



«По законодательству, с 1 апреля 2022 года вступают в силу те пункты закона о лицензировании, которые подразумевают закрытие крупных институций. Получается, что в пансионе больше не будет необходимости, мы и сегодня продолжаем этот процесс. Есть дети, у которых есть привязанность к попечителям, потому что они воспринимают их как родителей. Вырвать их из окружающей обстановки противоречит в первую очередь их интересам. Поэтому мы работаем с теми детьми, у которых есть семьи, и переводим их в семьи. Сейчас очень сложно говорить о сроках, потому что не оценены полностью нужды всех детей, равно как и альтернативная забота о них. Как я уже сказала, 1 апреля 2022 года закон вступит в силу. Это самый последний срок, определенный законодательством, но до тех пор мы продолжим работу на месте, чтобы быстрее были идентифицированы интересы детей и перевод их в альтернативные сервисы. Автоматически произойдет закрытие пансиона, и создание альтернативного сервиса в виде небольшого сервиса семейного типа», - сказала Баркалая.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





