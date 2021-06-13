

Детский пансион Ниноцминда могут закрыть в 2022 году

13.06.2021 22:44





В настоящее время в детской школе-интернате Ниноцминда остаются 23 ребенка, которые находятся под наблюдением социальных работников. Об этом после встречи, прошедшей в Патриархии Грузии, журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Баркалая.



«Социальные работники находятся там, как гарантия безопасности. Кроме того, мы работаем над поиском семей, укреплением семей, в первую очередь, для их [детей] интеграции, процесс продолжается. На данном этапе в школе-интернате Ниноцминда находятся 23 ребенка. Подавляющее большинство перевезено в семьи», — сказала Баркалая.



При этом, по словам замминистра здравоохранения, с 1 апреля 2022 года вступит в силу закон, согласно которому детский пансионат Ниноцминда может быть закрыт и заменен небольшим учреждением семейного типа.



«Согласно законодательству, с 1 апреля 2022 года вступят в силу положения закона о лицензировании, который будет рассматривать закрытие крупных учреждений. Получается, что в пансионате не будет необходимости. Есть дети, у которых есть привязанность к воспитателям, потому что они воспринимают их как родителей. Вырвать их из привычной обстановки противоречит в первую очередь их интересам», — сказала замминистра.



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