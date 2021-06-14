Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов


14.06.2021   11:33


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов.

Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 5 060 человек.

При этом сегодня выявлено 311 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 936 пациентов.

Вчера, 13 июня, в Грузии было выявлено 522 случая коронавируса, 1074 пациента выздоровели, 14 умерли.





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна