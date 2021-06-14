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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов
14.06.2021 11:33
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов.
Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 5 060 человек.
При этом сегодня выявлено 311 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 936 пациентов.
Вчера, 13 июня, в Грузии было выявлено 522 случая коронавируса, 1074 пациента выздоровели, 14 умерли.
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