

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов

14.06.2021 11:33





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов.



Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 5 060 человек.



При этом сегодня выявлено 311 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 936 пациентов.



Вчера, 13 июня, в Грузии было выявлено 522 случая коронавируса, 1074 пациента выздоровели, 14 умерли.













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