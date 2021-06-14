

В Грузии полный курс вакцинации от ковида прошли 3,9% от целевого показателя

14.06.2021 12:37





По данным Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии (NCDC) по состоянию на 14 июня в Грузии полный курс вакцинации от ковида завершили 66 265 человек. По состоянию на 14 июня в общем счете было сделано 207 470 прививок вакциной от ковида.



Согласно Национальному плану вакцинации Грузии до конца года планируется вакцинировать (двумя дозами вакцины) минимум 60% взрослого населения страны, то есть до 1 691 214 человек. Соответственно, по состоянию на 14 июня полный курс вакцинации (двумя прививками) прошли 3,9% от целевого показателя.



В настоящее время в Грузии при вакцинации применяют препараты Astrazeneca, Sinovac и Sinopharm, все имеющиеся в стране запасы Pfizer уже использованы.



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