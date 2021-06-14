|
|
|
В Грузии полный курс вакцинации от ковида прошли 3,9% от целевого показателя
14.06.2021 12:37
По данным Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии (NCDC) по состоянию на 14 июня в Грузии полный курс вакцинации от ковида завершили 66 265 человек. По состоянию на 14 июня в общем счете было сделано 207 470 прививок вакциной от ковида.
Согласно Национальному плану вакцинации Грузии до конца года планируется вакцинировать (двумя дозами вакцины) минимум 60% взрослого населения страны, то есть до 1 691 214 человек. Соответственно, по состоянию на 14 июня полный курс вакцинации (двумя прививками) прошли 3,9% от целевого показателя.
В настоящее время в Грузии при вакцинации применяют препараты Astrazeneca, Sinovac и Sinopharm, все имеющиеся в стране запасы Pfizer уже использованы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна