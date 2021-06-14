|
|
|
Скончался третий пострадавший в ДТП на улице Крцаниси
14.06.2021 12:38
Скончался третий пострадавший в аварии возле клиники «New Hospital» на улице Крцаниси в Тбилиси.
Информацию об этом Netgazeti подтвердили в «New Hospital».
На данный момент в клинике находятся три человека. Двое из них прооперированы, их состояние стабильное. Состояние одного из пострадавших, который находится в реанимации, среднее.
Авария произошла 12 июня возле клиники «New Hospital». Водитель грузовика не смог справиться с управлением на повороте возле клинки, съехал на противоположную сторону дороги и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии один человек скончался на месте, двое скончались после того, как их доставили в клинику, пострадали восемь человек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна