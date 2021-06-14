

Скончался третий пострадавший в ДТП на улице Крцаниси

14.06.2021 12:38





Скончался третий пострадавший в аварии возле клиники «New Hospital» на улице Крцаниси в Тбилиси.

Информацию об этом Netgazeti подтвердили в «New Hospital».



На данный момент в клинике находятся три человека. Двое из них прооперированы, их состояние стабильное. Состояние одного из пострадавших, который находится в реанимации, среднее.



Авария произошла 12 июня возле клиники «New Hospital». Водитель грузовика не смог справиться с управлением на повороте возле клинки, съехал на противоположную сторону дороги и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии один человек скончался на месте, двое скончались после того, как их доставили в клинику, пострадали восемь человек.



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