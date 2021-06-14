

НПО призвали власти Грузии принять меры по улучшению правового статуса людей с ОВЗ

14.06.2021 13:51





«Мы хотели бы еще раз призвать власти выполнить свои обязательства по крайней мере спустя семь лет после вступления в силу Конвенции и принять меры по радикальному улучшению правового статуса лиц с ограниченными возможностями». С таким заявлением выступили грузинские НПО и активисты представляющие людей с ограниченными возможностями.



Согласно опубликованному ими заявлению, в июле прошлого года парламент принял закон, первая часть которого вступила в силу в 2020-2021 годах, определяя разработку важных инструментов для планирования и реализации политики в качестве основной обязанности исполнительной власти. Несмотря на закон и долгие ожидания, указанные процедуры и действия не были своевременно реализованы.



«Считаем тревожным, что значительная часть обязательств, срок исполнения которых 1 января текущего года, не выполнена. За этот период были осуществлены только два обязательва: Приказом министра юстиции утверждены специальные процедуры для получения статуса истца для организаций по правам инвалидов, а Минобрнауки разработало и утвердило аттестацию программы для сурдопереводчиков. Существование этих инструментов, несомненно, важно для сообщества людей с ограниченными возможностями, но они не могут заменить другие основные обязательства, предусмотренные законом», — говорится в сообщении.



НПО и активисты с ограниченными возможностями определяют следующие основные обязательства:

Разработать и утвердить единую стратегию и годовой план действий на 2021-2035 годы. В документе должны быть определены краткосрочные и долгосрочные приоритеты государства в отношении людей с ограниченными возможностями на ближайшие годы, которые, в свою очередь, лягут в основу будущей политики;



Создать межведомственный координирующий орган, ответственный за выполнение Конвенции ООН по правам инвалидов. Этот орган будет нести ответственность за определение и координацию выполнения Конвенции, а также за обеспечение активного участия в этом вопросе государственных органов.

«К сожалению, защита прав людей с ограниченными возможностями по-прежнему исключена из политической и общественной повестки. Перед лицом ряда вызовов в стране, включая пандемию, потребности членов этой группы и факты их серьезных систематических нарушений прав человека в значительной степени перекрываются другими более приоритетными для государственных органов темами, это касается и политики и средств массовой информации».



Организации призывают власти принять меры по радикальному улучшению правового статуса инвалидов.

«Важно, чтобы правительство сосредоточило внимание не только на разработке декларативного законодательства и официальных публичных заявлений или обещаний, но и на изучении реальных потребностей людей с ограниченными возможностями и проведении фундаментальных реформ посредством активного участия общественности», — говорится в заявлении.





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