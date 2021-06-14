

Экспонаты Помпеи впервые будут выставлены в Грузии

14.06.2021 17:44





Экспонаты из Помпеи будут выставлены в отреставрированном археологическом музее в городе Вани в июле и августе.



«Жизнь и смерть — великие Помпеи» — так называется выставка, которая расскажет историю древнеримского города Помпеи, погребенного под пеплом в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. Помпеи, который прекрасно сохранился под слоем пепла, является одним из основных источников изучения древней культуры. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Организаторами выставки являются Национальный музей Грузии и посольство Италии в Грузии.



В период подготовки выставки Ванский археологический музей посетил посол Италии в Грузии Энрико Вальво. Посла принял директор Национального музея Давид Лорткипанидзе. По словам сторон, выставка является результатом тесного сотрудничества между институциями двух стран.



Вани был центром Древней Колхиды, городом-святилищем в VIII-I до нашей эры, а в наши дни стал одним из самых значительных археологических памятников. Благодаря сделанным здесь открытиям, Вани постоянно оказывался в центре пристального внимания международного научного сообщества с 60-х годов прошлого столетия.



Ванский археологический музей-заповедник в 1985 году основал академик Отар Лорткипанидзе. Именно он обнаружил в Вани руины древнего колхидского города.



В разные годы там находили уникальные золотые изделия, предметы религиозного культа и домашней утвари.



Однак из находок Вани — небольшая бронзовая фигурка, изображающая сидящего человека с рогом в руке, была обнаружена в слоях VII века до нашей эры. Несмотря на то, что фигурка была найдена несколько десятилетий назад, в последние годы она стала настоящим брендом — сегодня в Грузии ее называют «памятником тамаде».



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