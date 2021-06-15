

В Грузии выявлено 1 092 новых случая инфицирования коронавирусом

15.06.2021 12:17





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 29 734 теста, отсюда 20 425 на антигены и 9 309 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 092 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 355 368.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 14 июня, дневной показатель положительности составляет 3.67 %, за последние 14 дней – 2.60%, а за 7 дней - 2.33%.



За последние сутки выздоровели 775 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 341 103.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 23 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 083 человек.



Из выявленных за сутки 1 092 новых случаев коронавируса 586 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 56, в Имеретии - 131, в Квемо Картли – 81, в Шида Картли - 58, в Гурии – 8, в Самегрело и Земо Сванетии – 61, в Кахетии – 53, в Мцхета-Мтианети - 31, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 16.



На данном этапе в Грузии 9 156 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 3 059 человек, в том числе в Тбилиси – 1 733, в Аджарии – 260, в Имеретии – 384. Тяжелых пациентов – 677, в том числе в Тбилиси - 308, в Аджарии – 68, в Имеретии – 133. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 191 лицо, в том числе в Тбилиси - 125, в Аджарии – 10, в Имеретии – 12.



В клинических гостиницах находятся 595 человек, в том числе в Тбилиси – 337, в Аджарии – 225. На дому лечатся 5 502 человека.



В карантинном пространстве 34 человека, в том числе в Тбилиси - 34, в Аджарии - 0.



На данном этапе на самоизоляции находятся 11 528 человек, в том числе в Тбилиси – 4 711 лиц, в Аджарии – 1 418, в Имеретии – 929.



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