

В Грузии от коронавируса умерли еще 23 человека

15.06.2021 12:19





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 23 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 083 человека.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 29 734 теста, выявлено 1 092 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 355 368.



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