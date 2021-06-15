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В Грузии от коронавируса умерли еще 23 человека
15.06.2021 12:19
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 23 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 083 человека.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 29 734 теста, выявлено 1 092 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 355 368.
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