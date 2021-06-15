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С июля в Грузии программа вакцинации будет расширена


15.06.2021   13:45


«Координационный совет рассмотрел оперативный план расширения программы вакцинации. С июля программа вакцинации будет расширена как в Тбилиси, так и в регионах за счет тех доз, которые страна ожидает получить в летний период и далее», — заявила на брифинге после окончания Координационного совета заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По её словам, кроме мобилизации вакцин, важно создать места для вакцинации и добавить бригады в медучреждениях.

«Первым, наиболее важным моментом будет создание мест вакцинации и добавление бригад, медицинских учреждений, а также обустройство центров вакцинации в общественных пространствах», — заявила Тамар Габуния.

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