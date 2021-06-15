

PHR: Суд признал незаконным разлучение детей с их семьями по причине бедности

15.06.2021 14:32





Тбилисский городской суд постановил, что разлучение детей с их семьями по причине бедности было признано незаконным, и присудил трем пострадавшим детям 35 000 лари. Об этом сообщает неправительственная организация «Партнерство за права человека» (PHR).



«2 года назад Социальная служба незаконно, без усиления семьи, увела из дома детей.

По информации PHR, суд счел это незаконным и удовлетворил иск. В организации отмечают, что решение является беспрецедентным.



«Два года назад социальная служба незаконно забрала детей из дома, без процесса усиления семи, разлучили их с матерью. Два года они жили в состоянии стресса, вызванного разделением с родителями», — говорится в заявлении.



По сообщению PHR, суд признал данное обстоятельство незаконным и удовлетворил иск организации. Партнерство за права человека отмечает беспрецедентность этого решения.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





