

Грузинского певца Уцноби оштрафовали за надпись на фрагменте Берлинской стены

15.06.2021 14:37





Мэрия Тбилиси направила Гие Гачечиладзе (также известного по сценическому псевдониму Уцноби ) уведомление о штрафе за нанесение надписи «пуливизатором» на фрагменте Берлинской стены. Об этом Netgazeti сообщили в Мэрии Тбилиси.



Как сообщили в ведомстве, на выплату штрафа размером в 1,000 лари у Гачечиладзе есть один месяц.

Напомним, во время акции, которая проходила в Тбилиси 9 апреля, Гачечиладзе написал на фрагменте Берлинской стены фразу «Бог есть любовь».



Германия передала Грузии фрагмент стены в 2017 году как символ грузино-германской дружбы. В ноябре того же года он был установлен на площади Европы.



На мероприятии по его установке тогдашний посол Грузии в Германии Ладо Чантурия отметил, что передача фрагмента Берлинской стены Грузии подчеркивает особую важность грузино-германских отношений.



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