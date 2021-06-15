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Грузинского певца Уцноби оштрафовали за надпись на фрагменте Берлинской стены
15.06.2021 14:37
Мэрия Тбилиси направила Гие Гачечиладзе (также известного по сценическому псевдониму Уцноби ) уведомление о штрафе за нанесение надписи «пуливизатором» на фрагменте Берлинской стены. Об этом Netgazeti сообщили в Мэрии Тбилиси.
Как сообщили в ведомстве, на выплату штрафа размером в 1,000 лари у Гачечиладзе есть один месяц.
Напомним, во время акции, которая проходила в Тбилиси 9 апреля, Гачечиладзе написал на фрагменте Берлинской стены фразу «Бог есть любовь».
Германия передала Грузии фрагмент стены в 2017 году как символ грузино-германской дружбы. В ноябре того же года он был установлен на площади Европы.
На мероприятии по его установке тогдашний посол Грузии в Германии Ладо Чантурия отметил, что передача фрагмента Берлинской стены Грузии подчеркивает особую важность грузино-германских отношений.
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