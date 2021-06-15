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Имнадзе: «Индийский штамм»коронавируса начинает распространяться и в Грузии
15.06.2021 16:28
По словам заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний Пааты Имнадзе, в Грузии начинает распространяться и т.н. индийский штамм коронавируса.
Как сообщил он журналистам, в Грузии на данный момент подтверждено 18 случаев т.н. индийского штамма.
«К сожалению, во всей Европе растет функционирование «дельты» (индийского штамма). К сожалению, «дельта»-штамм становится ведущим в очень многих странах, у нас также увеличивается число обнаружений этого штамма. В основном это наши граждане, возвращающиеся из разных стран мира. На сегодняшний день подтверждено 18 случаев, что означает, что начинает распространяться и «индийский штамм»», -отмечает Паата Имнадзе.
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