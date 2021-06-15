

Дети из пансиона Ниноцминда получат компенсацию в размере 35 000 лари

15.06.2021 16:54





Разлучение детей с родителями и родными по причине бедности их семей было признано судом незаконным. Трое воспитанников интерната получат 35 тысяч лари в качестве компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает организация «Партнерство за права человека».



«Детей 2 года назад социальная служба незаконно увела из дома и разлучила с матерью. Дети пережили стресс, вызванный двухлетней разлукой родителями. Суд признал это обстоятельство незаконным и удовлетворил иск PHR. Дело рассматривал судья Давид Церетели.



Юридическая поддержка оказывается в рамках проекта «Укрепление права на правосудие в отношении детей в Грузии» при финансовой поддержке USAID/PROLoG», - говорится в сообщении.



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