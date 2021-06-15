

Право назвать Батумский стадион продадут с аукциона

15.06.2021 19:12





Государственное агентство по закупкам Грузии решило с аукциона продать право дать название новому футбольному стадиону в Батуми.



Это первый случай продажи названия стадиона в Грузии, его осуществит госкомпания Ajara PMC («Аджара Проджект Менеджмент»).



По условиям аукциона, в названии стадиона должно присутствовать слово «Арена».



Начальная цена права назвать стадион составляет 1 млн лари (316 тысяч долларов).



Размер шага аукциона — 25 тысяч лари (7 915 долларов). Договор заключается сроком на пять лет.



Также победитель аукциона получит на время действия договора право на одну бизнес-ложу и пять парковочных мест.



Компании должны зарегистрировать свои заявки на аукционе до 15:00 23 июня.



Фундамент нового Батумского стадиона был заложен 21 января 2018 года. Объект спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. Строительство обошлось в почти 145 млн лари (более 44 млн долларов).



В 2023 году Батумский стадион планирует принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.



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