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Право назвать Батумский стадион продадут с аукциона
15.06.2021 19:12
Государственное агентство по закупкам Грузии решило с аукциона продать право дать название новому футбольному стадиону в Батуми.
Это первый случай продажи названия стадиона в Грузии, его осуществит госкомпания Ajara PMC («Аджара Проджект Менеджмент»).
По условиям аукциона, в названии стадиона должно присутствовать слово «Арена».
Начальная цена права назвать стадион составляет 1 млн лари (316 тысяч долларов).
Размер шага аукциона — 25 тысяч лари (7 915 долларов). Договор заключается сроком на пять лет.
Также победитель аукциона получит на время действия договора право на одну бизнес-ложу и пять парковочных мест.
Компании должны зарегистрировать свои заявки на аукционе до 15:00 23 июня.
Фундамент нового Батумского стадиона был заложен 21 января 2018 года. Объект спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. Строительство обошлось в почти 145 млн лари (более 44 млн долларов).
В 2023 году Батумский стадион планирует принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.
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