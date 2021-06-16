

В Грузии выявлено 811 новых случаев коронавируса, 672 пациента выздоровели

16.06.2021 11:12





В Грузии выявлено 811 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 672 человека. 13 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 34 668 тестов, в том числе 19 809 — с экспресс-тестом на антигены и 14 859 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,34 процента, за последние 14 дней — 2,54 процента, за последние семь дней — 2,36 процента.



Всего в Грузии выявлено 356 179 случаев заражения коронавирусом, из которых 341 775 человек выздоровели и 5096 умерли.



Всего вакцинированы 216 742 человека, ежедневно вакцинируется 4569 человек.



40 человек находятся в режиме карантина, 2935 человек — под наблюдением в стационаре, 599 человек в ковид-гостинице.



Вчера, 15 июня, в Грузии было выявлено 1092 случая коронавируса, 775 пациентов выздоровели, 23 умерли.



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