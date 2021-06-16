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В Грузии от коронавируса умерли еще 13 человек


16.06.2021   12:16


В Грузии от коронавируса скончались еще 13 человек. «За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 13 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 096 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.

За последние 24 часа в стране выявлено 811 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, проведено 34 668 тестов.

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