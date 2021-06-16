

Имнадзе: Более 10% новых случаев в Грузии - это "индийский штамм"

16.06.2021 15:27





Заместитель директора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе заявил, что 10% новых случаев заражения коронавирусом в Грузии - это так называемый индийский штамм.



«Восемнадцать случаев были подтверждены в лаборатории, но, по нашим подсчетам, 10 процентов новых случаев инфицирования, а может быть и немного больше, представляют собой так называемый индийский штамм или «дельта-штамм».



В большинстве стран количество новых случаев уменьшается, но есть несколько стран, где происходит обратное. Например, число заболевших в соседней с нами России увеличивается. Великобритания, где, как вы знаете, вакцинированы 98 процентов населения, также изменила свое мнение о снятии ограничений», - сказал Имнадзе.



Эпидемиолог отметил, что «индийский штамм» распространяется быстрее и больше похож на простуду и грипп.



«Это опасно; люди могут не обращать внимания, особенно молодые, потому что вирус может показаться простудой. Для молодых людей это еще так страшно, но он может быть фатальным для старших членов семьи», - сказал Паата Имнадзе.



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