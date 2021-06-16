

Владыка Яков заявляет, что в Ниноцминдском пансионе останутся 19 воспитателей

16.06.2021 15:28





По заявлению руководителя Ниноцминдского пансиона, владыки Якова, на этом этапе в пансионате останутся 19 воспитателей. Владыка Яков отмечает, что сегодня нет необходимости в дополнительном персонале.



По его словам, в Ниноцминдском пансионате работало более 40 сотрудников.



«Те, кто хочет уйти, мы никого не держим, мы ждем, когда их переведут, а для тех, кто останется, должно быть полное обслуживание, чтобы они ни в чем не нуждались. Мы должны защищать наилучшие интересы детей», — заявил владыка Яков.



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