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Владыка Яков заявляет, что в Ниноцминдском пансионе останутся 19 воспитателей
16.06.2021 15:28
По заявлению руководителя Ниноцминдского пансиона, владыки Якова, на этом этапе в пансионате останутся 19 воспитателей. Владыка Яков отмечает, что сегодня нет необходимости в дополнительном персонале.
По его словам, в Ниноцминдском пансионате работало более 40 сотрудников.
«Те, кто хочет уйти, мы никого не держим, мы ждем, когда их переведут, а для тех, кто останется, должно быть полное обслуживание, чтобы они ни в чем не нуждались. Мы должны защищать наилучшие интересы детей», — заявил владыка Яков.
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