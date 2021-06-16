

Зональная-почасовая парковка будет задействована еще на 1315 парковочных местах в столице

16.06.2021 15:28





«В сумме в Тбилиси 5000 парковочных мест, где можно остановить машину за 1 лари в час», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.



По его словам, зонально — почасовая парковка будет задействована в столице еще на 1315 парковочных местах.



«Выбрано еще несколько улиц, на которых будет задействована зонально — почасовая парковка. В частности, в Сабурталинском районе зонально — почасовая парковка коснется 733 мест на улицах Долидзе, Техура, Баланчивадзе, Асланиди, Бербуки, Алексидзе, Бахтриони, Цинцадзе, Лорткипанидзе.



На «Вокзальной площади», около «дезертирского рынка», а также на улицах Абастумани, Тевдоре Мгвдели, Цабадзе будет 281 зонально — почасовое парковочное место.



Зонально — почасовая круглосуточная парковка будет действовать в Глдани, около метро «Ахметели», а также на улицах Гобронидзе и Нозадзе -126 парковочных мест.



В Самгори будет 117 мест, как возле метро «Варкетили», так и на улицах Джавахети и Хомлели», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, парковка будет бесплатной для жителей вышеуказанных улиц, а также для людей с ограниченными возможностями и владельцев электромобилей.



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