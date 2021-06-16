

Монастырский комплекс Вардзия удостоен премии Europa Nostra



СОВА 16.06.2021 15:31



Пещерный монастырский комплекс Вардзия удостоен премии европейского культурного наследия — награды Europa Nostra.



На сегодняшний день Europa Nostra признана самой авторитетной европейской организацией, занимающейся объектами культурного наследия. Ежегодно независимые эксперты из разных стран Европы выбирают призеров в четырех номинациях: «Сохранение наследия», «Исследование наследия», «Самоотверженный труд», а также «Обучение, подготовка, информирование общественности». Организация была основана 29 ноября 1963 года в Париже.



В 2021 году награда European Leading Award была присуждена 24 проектам из 18 европейских стран в 7 различных номинациях.



Победителей 2021 года на онлайн-мероприятии объявили еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль и генеральный директор Europe Nostra Герман Парцингер.



Монастырский пещерный комплекс Вардзия XII-XIII веков расположен в 30 километрах от районного центра Аспиндза, на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Строительство города эпохи Золотого века приписывают царице Тамар. Но первые пещеры были созданы еще раньше, во время правления Георгия III (1156-1184) — отца царицы Тамар.



Древний комплекс представляет собой многоярусную конструкцию. На его территории расположены сотни больших и малых залов, городище античного периода, курганные захоронения, 125 винных погребов с 185 квеври (глиняный кувшин для хранения вина), 5 храмов, главный из которых — храм Успения Богородицы с уникальными фресками.



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